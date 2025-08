Catania Fc: firma l’austriaco Manuel Martic, difensore che può giocare anche a centrocampo

SERIE C

Ha firmato un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva

Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Martic, che si lega alla nostra società fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/2027.

Nato a Steyr il 15 agosto 1995, il difensore austriaco (ma all’occorrenza può giocare a anche a centrocampo) ha vissuto in patria le stagioni d’esordio, dapprima con il Vorwärts Steyr e poi con St. Pölten, conquistando la promozione nel principale torneo nazionale, e Rapid Vienna, debuttando anche in Europa League.

Dopo le esperienze con l’Inter Zapresic in Croazia e il Mezőkövesd in Ungheria, sempre nella massima serie, Martic si è laureato campione di Finlandia con l’HJK Helsinki nel 2022, andando a segno nella gara d’andata del primo turno preliminare della Champions League 2022/23.