Catania Fc, la stagione parte col piede sbagliato: perde 1-0 a Crotone e viene eliminato dalla Coppa Italia di C

Un gol beccato in avvio per una disattenzione in fase di non possesso condanna i rossazzurri

Un gol beccato in avvio per una disattenzione in fase di non possesso condanna subito il Catania ad abbandonare la Coppa Italia di Serie C. A Crotone decide Murano con un colpo di testa, ma il Catania non è riuscito a trovare dialogo negli ultimi venti metri commettendo spesso errori di distrazione. Non è stata una gara impeccabile, tutt’altro. Ma la squadra, completamente rinnovata, deve ancora trovare ritmi, dialogo e maggiore spazio in fase di finalizzazione. Forte si è battuto, ma ha visto ben poco lo specchio avversario.

Toscano decide di dare fiducia agli undici schierati nel test con La Valletta, il Crotone risponde con un 4-2-3-1 che copre bene il campo. Primi affondi rossazzurri, ma passa il Crotone dopo 8 minuti: cross di Maggio da sinistra. Casasola non chiude, la difesa appare statica e Murano colpisce di testa indisturbato battendo l’incolpevole Dini. Il Catania sbanda e non riesce ad arrivare sulle seconde palle. Spinge alla ricerca di superiorità numerica che trova molto di rado. La prima reazione arriva al 24′ con la punizione di Cicerelli che s’infrange sulla barriera.

Prima del riposo i rossazzurri salgono di tono e cercano inutilmente il pareggio: al 40′ Casasola ha uno spunto sulla destra ma invece di servire al centro tenta una conclusione da posizione impossibile.

Tre minuti dopo Cicerelli ha uno spunto dei suoi, parte dalla sinistra, mette in mezzo con Corbari che arriva dalle retrovie e chiama il portiere avversario a una respinta complicata. L’ultimo brivido è un altro piazzato di Cicerelli, alto.

Nella ripresa Toscano cerca di ottenere una maggiore fisicità sulla trequarti mettendo Lunetta su Jimenez, cambiando anche Corbari con Aloi in mediana dove trova posto anche Martic per Quaini. Nei 20′ finale esce anche Forte per D’Andrea, ma il Crotone amministra il palleggio e non rischia più di tanto cercando anche con Gallo il bis, ma il giocatore di casa si allunga troppo il pallone quando si presenta davanti a Dini. Il Crotone chiude in avanti con forze fresche e va avanti trovando il confronto con il Foggia. Finisce con i rossazzurri sotto la curva amica che grida: “Combattete per noi”.

Il tabellino

Crotone-Catania 1-0

Crotone (4-2-3-1): Merelli 6,5; Groppelli 6 (dal 36’ s.t. Sandri s.v.), Di Pasquale 6, Cargnelutti 6, Cocetta 6; Gallo 6,5 (dal 36’ s.t. Schirò s.v.), Vinicius 6; Maggio 7 (dal 25’ s.t. Stronati s.v.), Zunno 6,5 (dal 36’ s.t. Guerra s.v.), Gomez 6; Murano 6,5 (dal 12’ s.t. Piovanello 6). A disp. Martino, Sala, Leo, Armini, Marazzotti, Vrenna, Bruno. All. Longo 6.

Catania (3-4-2-1): Dini 6; Ierardi 5,5, Di Gennaro 6, Celli 6; Casasola 5,5 (dal 36’ s.t. Raimo s.v.), Quaini 5.5 (dal 16’ s.t. Martic 5,5), Corbari 5.5 (dal 1’ s.t. Aloi 6), Donnarumma 6; Jimenez 5 (dal 1’ s.t. Lunetta 6), Cicerelli 6,5; Forte 5,5 (dal 25’ s.t. D’Andrea 5,5). A disp. Bethers, Bottaro, Allegretto, Ortoli, Giardina, Pieraccini. All. Toscano 6.

Arbitro: Striamo di Salerno 6 (Vitale, Robilotta).

Reti: Murano all’8’ p.t.