Catania Fc, Pastore e Zarbano: «Bello il primato ma la strada è ancora lunga. Torre del Grifo? Se lo rileviamo…»

Il direttore generale e il diesse hanno parlato della stagione delle strutture, dei rinnovi e delle mosse future

Il primato del Catania che inorgoglisce ma non deve illudere, le strategie del club messe in atto da un team e non dai singoli, le condizioni dei giocatori che stanno recuperando, i rinnovi e la possibile gestione di Torre del Grifo se a metà ottobre verrà rilevato dalla società di Pelligra. I temi toccati durante l’incontro con il direttore generale Alessandro Zarbano e con il diesse Ivano Pastore è servito a chiarire alcuni punti dell’attività quotidiana che si svolge dietro le quinte.

In particolare il dg Zarbano su Torre del Grifo ha confermato: “Se dovessimo rilevarlo dalla curatela faremo in maniera prioritaria tutte le mosse per permettere alla prima squadra di sfruttare i campi e le strutture funzionali al lavoro della Serie C”.

Il ds Pastore ha spiegato l’operazione che ha portato l’attaccante Leonardi al Catania e subito dopo in prestito alla Ternana: “Un giovane come lui può crescere ma deve giocare. A Catania avrebbe avuto meno spazio e allora abbiamo sposato il progetto tecnico degli umbri. Quando rientrerà alla base sarà più esperto e funzionale al progetto tattico”.