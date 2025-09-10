CALCIO
Catania Fc, Pastore e Zarbano: «Bello il primato ma la strada è ancora lunga. Torre del Grifo? Se lo rileviamo…»
Il direttore generale e il diesse hanno parlato della stagione delle strutture, dei rinnovi e delle mosse future
Il primato del Catania che inorgoglisce ma non deve illudere, le strategie del club messe in atto da un team e non dai singoli, le condizioni dei giocatori che stanno recuperando, i rinnovi e la possibile gestione di Torre del Grifo se a metà ottobre verrà rilevato dalla società di Pelligra. I temi toccati durante l’incontro con il direttore generale Alessandro Zarbano e con il diesse Ivano Pastore è servito a chiarire alcuni punti dell’attività quotidiana che si svolge dietro le quinte.
In particolare il dg Zarbano su Torre del Grifo ha confermato: “Se dovessimo rilevarlo dalla curatela faremo in maniera prioritaria tutte le mosse per permettere alla prima squadra di sfruttare i campi e le strutture funzionali al lavoro della Serie C”.
Il ds Pastore ha spiegato l’operazione che ha portato l’attaccante Leonardi al Catania e subito dopo in prestito alla Ternana: “Un giovane come lui può crescere ma deve giocare. A Catania avrebbe avuto meno spazio e allora abbiamo sposato il progetto tecnico degli umbri. Quando rientrerà alla base sarà più esperto e funzionale al progetto tattico”.
Pastore e Zarbano hanno anche fatto cenno al bilancio della prossima stagione: "Le partenze di giocatori e tesserati che non facevano parte del progetto ci hanno permesso di risparmiare 2 milioni di euro, ma non abbiamo una bacchetta magica e per arrivare a quota zero serviranno altri sforzi che si realizzeranno negli anni. Quanto al campionato non tracciamo bilanci parziali. L'inizio è stato soddisfacente, non vogliamo smorzare l'entusiasmo che in città è palpabile, ma ancora non abbiamo fatto proprio nulla. La strada verso il traguardo è ancora lunga".