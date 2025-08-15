Catania Fc: un Ferragosto di lavoro tra allenamento per la Coppa Italia e trattative di mercato

SERIE C

Sale l'attesa per l'esordio di domenica a Crotone. In entrata in queste ore si fa con insistenza il nome del centravanti Leonardi della Samp, originario della città etnea

Due fronti aperti, anche a Ferragosto per il Catania. Da un lato gli allenamenti per avvicinarsi all’esordio in Coppa Italia di Serie C, domenica sera alle 21, sul campo del Crotone. Dall’altro il mercato per la stretta finale delle operazioni in entrata e in uscita.

LA COPPA ITALIA. Il tecnico Domenico Toscano presenterà il confronto domani, sabato, alle 11,45 nella sala interviste del Massimino. Sarà la prima partita con in palio punti utili per il passaggio al secondo turno. Senza Di Tacchio, Rolfini, forse anche senza Stoppa, Frisenna, il tecnico rossazzurro avrà a disposizione Aloi e D’Ausilio ovvero i due ultimi acquisti e proporrà un 3-4-2-1 classico. In tribuna allo stadio Scida ci saranno anche 600 tifosi rossazzurri visto che i tagliandi a disposizione dei sostenitori ospiti sono andati tutti venduti.