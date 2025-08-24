SERIE C
Catania-Foggia: le formazioni ufficiali
Ecco qual è l'undici dei titolari di Catania e Foggia della prima giornata di campionato
Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jiménez, Cicerelli, Forte. A disposizione: Bethers, Bottaro, Pieraccini, Allegretto, Raimo, Ortoli, Lunetta, D’Ausilio, Stoppa, Giardina. Allenatore: Toscano
Foggia (4-3-3): Borbei; Buttaro, Staver, Felicioli, Panico; Garofalo, Agnelli, Castorri, Winkelmann; Bevilacqua, Orlando. A disposizione: Magro, De Simone, Bignami, Castaldi, Basso, Pazienza, Ciccone, Pellegrino, La Porta. Allenatore: Fedele
