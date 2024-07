Catania, gioco sulle fasce e tanta applicazione: sette gol nella prima uscita dei rossazzurri

serie C

Il test contro l'Assisi di Gaucci: allenamento di 70 minuti e buone trame

Sette reti ad Assisi nel primo allenamento congiunto con la formazione locale del presidente Riccardo Gaucci. Il Catania ha cominciato con impegno e facendo intravedere corsa e schemi di gioco che si sviluppano sulle fasce. Toscano non poteva chiedere di più dopo appena sette giorni di lavoro sul campo con carichi di lavoro enormi.

«Si è vista applicazione – le parole dell’allenatore nel post gara – e questo mi fa ben sperare. Stiamo crescendo, dobbiamo farlo giorno dopo giorno». Sugli spalti del “Degli Ulivi-Enzo Boccacci”, per il test con l’Assisi neopromosso in Prima Categoria, c’erano circa 200 spettatori, qualcuno arrivato anche da Catania. Sono stati disputati 70 minuti di gioco suddivisi in due tempi da 35’, la partitella si è conclusa sul 7-0 per la formazione etnea.

I gol