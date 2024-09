Catania, gli abbonamenti arrivano a quota 12.873. Pelligra: «Una grande forza per il club»

SERIE C

Il dato è pubblicato sui social della società che ringrazia tutti i sostenitori

Sono stati 12.873 gli abbonamenti sottoscritti dal Catania Football club per la campagna “Ti amo da morire”. Il dato è pubblicato sui social della società.

«Gli abbonati rappresentano una certezza e una grande forza per la squadra e per tutto il club – ha commentato il presidente Ross Pelligra – assicurando una presenza costante, che prescinde dai risultati e dai momenti più o meno felici, ci consentono di far brillare il Catania e Catania in ambito nazionale, alla luce dei dati sull’affluenza e dello spettacolo sugli spalti. La comunità che si riunisce al Massimino considera fondamentali le emozioni sportive e i rapporti umani generati dal calcio, ne siamo orgogliosi e al contempo sappiamo di avere una grande responsabilità. Ringraziamo tutti i sostenitori rossazzurri: gli abbonati, gli sponsor, chi acquista il biglietto e chi partecipa emotivamente alla vita del Catania».

