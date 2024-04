Catania, Grella manda la squadra in ritiro in vista della partita col Messina: gara fondamentale per evitare i play out

SERIE C

L'ad chiama a raccolta anche i tifosi: «Momento delicato, ci serve la loro presenza sugli spalti»

Il Catania torna in ritiro. La sconfitta in casa del Francavilla brucia ancora e ha complicato terribilmente i piani della società che ora rischia di dover giocare i play out sebbene abbia conquistato la possibilità di fare i play off grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie C. Ma se dovesse finire tra le ultime 5 il regolamento prevede che la squadra disputi i play out. Così’ la dirigenza ha deciso di mandare nuovamente in ritiro i giocatori di Zeoli.

«La squadra è rientrata in pullman soltanto in nottata, per via della cancellazione del volo di ritorno, di conseguenza – ha spiegato oggi il vice presidente e amministratore delegato del Catania football club, Vincenzo Grella – si allenerà da mercoledì svolgendo sedute più intense e andrà in ritiro già venerdì».

La sfida più importante