Catania, il test in famiglia a Norcia per provare gli schemi: la sfida la decide Stoppa

serie C

Partitella di un'ora dopo che l'amichevole col Trodica è stata annullata per l'incidente agli ultras

Una sorta di partitella in famiglia al posto dell’amichevole con il Trodica, annullata dopo l’incidente che ha coinvolto il mezzo sul quale viaggiavano gli Irriducibili della curva Sud (a proposito, il ragazzo in coma, ricoverato all’ospedale di Napoli sta migliorando) ha permesso al Catania di provare schemi e uomini per un’ora esatta.

Catania in maglia blu contro Catania in casacca gialla è stata una lotta fisica con tanti spunti tecnici interessanti. A risolvere il test è stato Stoppa (squadra blu), poco prima del fischio finale, con una conclusione dalla destra. Toscano ha lasciato a riposo Di Tacchio e Quaini, a metà gara Rolfini ha lasciato precauzionalmente il campo per un affaticamento. Le due fasi difensive, caratteristica del tecnico rossazzurro, hanno prevalso, con il portiere Dini autore di due-tre parate decisive. Domani giornata di riposo assoluto, la squadra tornerà ad allenarsi lunedì, nelle prossime ore sarà annunciata un’amichevole sempre a Norcia con un avversario da stabilire.