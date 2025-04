Catania in casa della Cavese con un Inglese in più: c’è da difendere il quinto posto

serie C

Per i rossazzurri le prove in vista dei play off

Sono quasi tutti convocati. Il Catania a Cava andrà senza il supporto del tifo per un divieto di trasferta diffuso giorni fa, ma tra i convocati ufficializzati in serata ci sono anche il centravanti Inglese, inserito nella seconda parte del match con l’Avellino, e il trequartista Dalmonte che è più indietro nel recupero agonistico, ma sta molto meglio. Squalificato Di Tacchio, a centrocampo, per ammissione dello stesso tecnico Mimmo Toscano, in mediana al centro “giocheranno in avvio De Rose e Quaini”.

Alle 15, orario d’avvio del confronto, il Catania proseguirà da un canto le prove generali in vista dei play off che ha già conquistato matematicamente, dall’altro dovrà difendere il quinto (e privilegiato) posto che permetterebbe a Dini e soci di disputare le prime due sfide degli spareggi in casa con il conforto di due risultati utili su tre per continuare il percorso.