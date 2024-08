Catania in Coppa contro il Crotone: ci sono tutti i nuovi (ma non ci sono quelli sul mercato)

serie c

La lista dei convocati fuga gli ultmi dubbi

Il battesimo casalingo del Catania, domenica alle 21 contro il Crotone in Coppa serie C, avverrà con tutti i nuovi acquisti. Una novità attesa che fuga tanti dubbi sulla tenuta economica assicurata da Pelligra dopo la settimana di incertezze.

Insomma, gli acquisti di luglio sono stati inseriti in lista, ad eccezione degli infortunati o convalescenti D’Andrea e Adamonis. Non c’è il secondo portiere Tirelli, soprattutto non ci sono tanti dei giocatori utilizzati in Coppa Vip contro la Carrarese, segno che la società non li vuole in lista e cercherà di cederli tutti quanti. Gli esclusi sono Curado, Monaco, Silvestri, Celli, Rapisarda, Zanellato, Chiricò, Di Carmine, Cianci e De Luca. Non c’è, com’è noto, il centrocampista Tello dato in prestito alla Salernitana.

Nelle prossime ore dal club campano dovrebbe arrivare il trequartista Jimenez che nella stagione scorsa è stato avversario del Catania nei play off con la casacca dell’Atalanta Under 23. Toscano, in conferenza stampa ha ringraziato i calciatori per l’impegno assicurato nonostante i problemi dell’altra settimana: «Qualche schiarita c’è stata pensiamo a fare bene in campo e a ringraziare i nostri tifosi che già a Chiavari erano numerosi». Il Catania giocherà anche con le nuove maglie già svelate via social nelle scorse ore.

ECCO I CONVOCATI