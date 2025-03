Catania: Inglese ancora out, Toscano studia le alternative in vista del derby di Messina

SERIE C

Ma dopo due turni di squalifica è di nuovo disponibile Stoppa e il suo cambio di passo, in avanti, potrebbe diventare un valore aggiunto

Non ci sono speranze. Anche a Messina Roberto Inglese starà a guardare (soffrendo) il Catania. L’infortunio non è rientrato e il centravanti salterà la quarta sfida di fila. Da oggi il tecnico Toscano dovrà continuare a ruotare chi ha a disposizione per dare vitalità al gioco negli ultimi venti metri. Inutile recriminare, ormai, per i mancati successi contro Altamura e Foggia, sfide ampiamente alla portata. Il 4-1 a Latina ha ridato speranze di corsa play off che potrebbe partire da una posizione nettamente migliore rispetto all’attuale settimo posto.

IL BOTTINO. Inglese ha segnato 11 gol. Uno solo non ha portato punti, il 5 gennaio infatti il Catania perse a Benevento 3-2. Gli altri? Una rete contro la Juve Ng, una alla Casertana, un’altra nel derby col Trapani, la tripletta col Sorrento e il gol all’Altamura hanno permesso al Catania di vincere. Tre realizzazioni hanno fruttato pareggi contro Foggia, Turris e ancora contro la Casertana stavolta in casa. Al di là dei freddi numeri, quel che spicca è l’impegno del calciatore che partecipa alle azioni, va a recuperare palla e rappresenta un esempio al quale si sono appigliati tutti nei momenti di maggiore difficoltà.

I PRECEDENTI. Senza Inglese, contro l’Altamura hanno giocato Jimenez e De Paoli a sostegno di Montalto. Poi è stato schierato Stoppa che è stato cacciato beccando due turni di stop. L’altro 1-1, contro il Foggia al Massimino ha visto inizialmente in campo Luperini e Jimenez in appoggio al baby Corallo che poi ha ceduto il posto a Lunetta. E contro il Latina hanno cominciato Luperini e Jimenez dietro Montalto. Quest’ultimo ha poi ceduto il posto a De Paoli, che era reduce dall’influenza. Proprio l’ex Giugliano ha avuto un ruolo importante nel gioco di raccordo per fare inserire i compagni, soprattutto Jimenez, protagonista di due gol, uno dei quali su azione.

LE POSSIBILI SOLUZIONI. Dopo due turni di squalifica è di nuovo disponibile Stoppa e il suo cambio di passo, in avanti, potrebbe diventare un valore aggiunto. Stoppa non gioca quasi da due mesi: dopo la sfida del 19 gennaio a Picerno s’è infortunato saltando quattro gare. Contro l’Altamura è rimasto in campo 19 minuti e quindi è stato espulso. Tornerà con motivazioni e rabbia agonistica per recuperare il tempo perduto. Dalmonte è ancora ai box (c’è una speranza di riaverlo entro domenica) ma con Stoppa, Jimenez, Montalto (che magari sarà rinvigorito dalla sua terza marcatura stagionale anche se realizzata dagli undici metri), De Paoli e, se dovesse crescere la condizione fisica, Luperini, il tecnico Toscano ha quasi tutti a disposizione in avanti. Tenendo conto che in prima squadra ormai si allenano costantemente anche Corallo, Privitera e D’Emilio. Manca l’asso pigliatutto – proprio Inglese – ma in una stagione in cui il tecnico calabrese s’è inventato di tutto e di più ci si rassegna a comprendere che anche in questa settimana le prove d’emergenza saranno al centro della programmazione quotidiana.