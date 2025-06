Catania, Inglese è in scadenza ma il rinnovo del bomber diventa priorità: atteso Pelligra per sbloccare la situazione

SERIE C

La società rossazzurra ha programmato un confronto con il ragazzo e con il suo agente per il prolungamento del contratto

Sedici gol in una stagione, anche se due sono stati cancellati dall’estromissioni del Taranto: cifra che anche a fine stagione viene considerata elevatissima e che fa di Roberto Inglese uno dei prezzi pregiati della Serie C. il centravanti del Catania, come confermato stamane nell’edizione cartacea del nostro giornale, è a scadenza. La società rossazzurra ha programmato un confronto con il ragazzo e con il suo agente per rinnovare l’accordo.