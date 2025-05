Catania, la chiave Inglese per scardinare la difesa del Giugliano: le scelte di Toscano in vista del play off

serie C

Domenica sera il match per il primo turno della post season: attesi almeno 15 mila spettatorio al Massimino

E adesso play off. Il Catania vivrà una domenica di grandi emozioni per il confronto in casa con il Giugliano che avrà inizio alle 20. Il Massimino conterrà almeno 15 mila spettatori. Non ci sarà il sold out previsto da più parti anche per i costi considerati elevati da una parte di tifoseria, ma l’atmosfera da spareggio con un pubblico così numeroso potrebbe diventare decisiva.

La fiducia di Toscano

Il tecnico Mimmo Toscano, alla vigilia del match ha presentato la gara parlando di miglioramenti, di atteggiamento visto a Potenza da ribadire anche contro il Giugliano: «Dobbiamo portare tutto quel che abbiamo immagazzinato in questo nuovo percorso. E’ fondamentale iniziare bene, i primi turni sono quelli che iniziano a spingerti in tutte le componenti».

Sugli avversari: «Il Giugliano è arrivato con merito ai playoff dimostrando le qualità giuste. E’ una squadra di giovani ma che annovera anche degli elementi che portano esperienza».

La formazione