Il caso

Catania, la fideiussione non è arrivata: il club in serata tenta una soluzione in extremis

In banca c’è una somma inferiore che non serve a scongiurare il punto di penalizzazione che verrà inflitto al Catania dalla Lega di C

Di Giovanni Finocchiaro | 09 Agosto 2024

Nessun miracolo economico, nessuna svolta, almeno fino alle 20 anche se il Catania un estremo tentativo lo sta inseguendo perchè ha tempo fino a mezzanotte. Al momento della chiusura degli istituti di credito italiani (le 18,30) che attendevano novità da Ross Pelligra, non si sono registrate novità sulla garanzia fideiussoria necessaria per il tesseramento dei calciatori acquistati nel corso delle trattative cominciate a luglio. In banca c’è una somma inferiore che non serve a scongiurare il punto di penalizzazione che verrà inflitto al Catania dalla Lega di C. I giocatori nuovi sono, stando così le cose, potenzialmente liberi di restare o di andarsene anche se il ds Faggiano sta parlando da giorni con i dieci acquisti per tentare di trattenerli. La prossima data di scadenza è il 9 settembre. Se entro quella data arriveranno i 4,2 milioni il Catania sarà salvo da altre possibili penalizzazioni e potrà programmare la stagione come può (ricordiamo che a fine mese si chiude il mercato) altrimenti dovrà gestire l’annata agonistica con un budget sensibilmente limitato. Ma in serata è emersa l’indiscrezione secondo cui la società sta cercando in extremis di reperire e versare la somma richiesta, i 4,2 milioni, tramite la disponibilità di un altro istituto di credito salvandosi clamorosamente dalla penalizzazione e dal rischio di perdere alcuni dei nuovi giocatori. IN AGGIORNAMENTO COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

