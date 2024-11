Catania, la sagra degli errori: pari interno nel derby col Messina e contestazione

serie C

Brutta prestazione dei rossazzurri: tre punti in quattro partite

Fischi sonori e contestazione al Massimino. Il Catania non riesce a battere neanche il Messina e il bottino di tre punti appena racimolati nelle ultime quattro partite fa esplodere la rabbia dei 17 mila tifosi presenti. Azioni da rete a mai finire sprecate da un Montalto ben lontano dallo stato di forma che aveva l’anno passato alla Casertana. Ma non è stato solo l’attaccante a fallire il bersaglio e la partita. Tutta la squadra, pur tentando in modo disordinato la via del gol, non ha offerto quelle prove brillanti d’avvio stagione. Tanti infortunati, vero, ma anche un regresso nelle azioni offensive che preoccupa.

Il primo tempo offre poche occasioni interessanti. Il Catania attacca, il Messina si chiude bene e riparte in velocità senza però impensierire la fase di non possesso dei padroni di casa. Per i rossazzurri tentano Anastasio, Montalto, Verna, ma sempre fuori misura. Nel recupero Montalto in area ha la possibilità di tirare, ma porge palla a Inglese, il cui tentativo viene murato in angolo.

Nella ripresa il Catania pressa con maggiore continuità sfiorando il vantaggio con Carpani il cui tentativo ravvicinato viene deviato dal portiere oltre la traversa. Anche Di Gennaro ha una possibilità di risolvere una mischia, anche in questo caso non ha fortuna: palla deviata in angolo. Montalto in area svirgola in acrobazia un traversone al 25’ continuando la sua giornata non proprio luminosa.

Quando il Messina resta in 10 perché Salvo atterra Inglese al limite, la punizione di Montalto finisce quasi in curva. La saga degli errori del numero 32 vive il culmine quando a 3’ dalla fine su assist da sinistra di Di Gennaro non riesce a mettere in porta un pallone cadendo a un metro dalla porta. E alla fine la squadra fa il giro di campo mentre la tribuna B urla “vergogna”.

CATANIA (3-5-2) Adamonis 6; Ierardi 6, Di Gennaro 6, Castellini 6,5; Raimo 4,5, Luperini 5 (dal 15’ s.t. Stoppa 5), Verna 5,5, Carpani 6 (dal 25’ s.t. Jimenez 6), Anastasio 6; Inglese 6, Montalto 4. (Bethers, D’Agata, Gega, Allegra, De Rose, Forti, Ciniero, D’Andrea). All. Toscano 6.

MESSINA (4-3-3) Krapikas 7; Salvo 6, Ndir 6,5 (dal 15’ s.t.. Ortisi 6), Manetta 6,5, Rizzo 6; Frisenna 6,5, Pedicillo 6, Garofalo 6; Lia 6 (dal 23’ s.t. Mamona 6), Anatriello 5,5 (dal 23’ s.t. Luciani s.v. dal 37’ s.t. Anzelmo s.v.), Petrungaro 5,5 (dal 37’ s.t. Morleo s.v.). (Curtosi, Di Bella, Re, Petrucci, Mameli, Di Palma, Cominetti, Adragna). All. Modica 6,5.

ARBITRO Mucera di Palermo 6.