Catania, la «San Silvestro a mare»: il pallanotista Riccardo Torrisi si conferma “re” della classica gara di fine anno

L'APPUNTAMENTO

E' l'unico insieme con Adolfo Veroux a vincere tre edizioni consecutive della competizione. Al via per la quinta volta nella master anche l’astronauta catanese Luca Parmitano

La San Silvestro a mare ha un re, è il pallanotista catanese Riccardo Torrisi vincitore oggi per la terza volta consecutiva della classica gara di fine anno che oggi nelle acque del porticciolo di Ognina ha celebrato la 63a edizione.

Riccardo Torrisi, classe 2003, difensore della Nuoto Catania in Serie A1 maschile, è entrato nella storia di questo evento unico nel suo genere svoltosi oggi nelle acque del porticciolo di Ognina con un clima primaverile e l’Etna innevata sullo sfondo.

Riccardo Torrisi è entrato nella storia insieme a Adolfo Veroux vincitore nel 1980, 1981 e 1982 gli unici a vincere tre edizioni consecutive della classica catanese ideata nel 1960 da Lallo Pennisi.

«Ci tenevo a vincere – ci dice felice Riccardo Torrisi- erano tante le attese e non volevo deludere nessuno».