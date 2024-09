Come ampiamente previsto, il settore ospiti domenica allo stadio “Alberto De Cristofaro” sarà pieno di bandiere rossazzurre. In poche ore i tagliandi sono andati a ruba, e si va verso il sold-out. I tifosi del Catania hanno risposto in massa e in 500 saranno al seguito di capitan Castellini e soci nella trasferta campana di Giugliano. Incredibile è la voglia di Catania che c’è tra i sostenitori rossazzurri. E, va detto, che saranno in 500 solo perché la capienza massima del settore riservato ai tifosi ospiti prevede delle limitazioni numeriche. In molti non potranno prendere parte alla trasferta, ci risulta infatti che le richieste come al solito fossero state elevatissime.Insomma sarà un’altra partita “casalinga” per i ragazzi di Mimmo Toscano. Qualche settimana fa Guglielmotti aveva sottolineato lo straordinario calore del suo nuovo pubblico, provandolo a comparare con quanto avesse vissuto nell’esperienze precedenti. Ma è solo una perdita di tempo, questi numeri si hanno solo in Serie A.Intanto c’è un match da preparare. La squadra ieri si è allenata ancora una volta di mattina, e lo stesso avverrà oggi. Toscano si porterà dietro dei dubbi fino alla fine.

Il tecnico riflette

Toscano vuole capire se qualcuno dovrà fermarsi un turno per rifiatare, visto che poi mercoledì sera al “Massimino” arriverà quel Cerignola che secondo il ds Faggiano potrebbe risultare la vera sorpresa del girone. Sturaro fin qui ha giocato tanto e il centrocampista proviene da una stagione nella quale si era visto poco. Quanti minuti ha ancora nelle gambe l’ex Juventus? Fin qui ha giocato 4 match su 4, addirittura nelle ultime due uscite è rimasto in campo 90’. Toscano gli chiederà di stringere ancora i denti, perché in mezzo al campo ha poche scelte, magari gli chiederà di gestirsi, di farsi aiutare, ma in questo momento Sturaro è prezioso e il Catania non può fare a meno di lui. L’ex centrocampista di Genoa e Juventus fa la differenza.

Il tema attaccanti

Quattro gol realizzati in 4 gare di campionato non è uno score così soddisfacente. A maggior ragione se si pensa che 3 di questi 4, sono stati fatti tutti a Biella contro la Juventus Next Gen. Toscano vuole risposte, per questo motivo pare orientato a schierare Inglese dal 1’ e poi a gara in corso dare altri minuti a D’Andrea e Montalto. Quest’ultimo contro il Picerno è sembrato indietro di condizione e deve essere gestito bene. Stoppa contro il Picerno è entrato bene, ma è più seconda punta, e poi ci sarebbe Jimenez, che l’allenatore ha lodato, ma che fin qui non si è visto.L’obiettivo è tornare a vincere. Il Giugliano è avversario spigoloso, il suo allenatore Valerio Bertotto era un difensore solido, e ha disegnato la squadra con un 4-3-3 molto ben organizzato. I campani fin qui hanno conquistato 5 punti, grazie alla vittoria conquistata in casa contro il Taranto, due pareggi e una sconfitta, giunta nell’ultima giornata contro il sorprendente Cerignola. Il Giugliano ha saputo pareggiare ad Avellino e in casa contro la Cavese. Insomma sarà un altro test probante, la classica gara di Lega Pro, su un campo ostico, dove serviranno fisicità e arroganza. Grande lavoro verrà richiesto ad Anastasio e Guglielmotti, perché Bertotto lavora molto sugli esterni. L’ex difensore dell’Udinese chiederà ai suoi giocatori di provare a sfondare proprio sulle corsie. Dunque in quelle zone di campo servirà massima concentrazione.

Tagliandi per Catania-Audace Cerignola

È iniziata anche la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara di mercoledì sera Catania-Audace Cerignola, valevole per la sesta giornata del girone C del campionato Serie C (stadio “Angelo Massimino” ore 20,45). I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it, ai botteghini in Piazza Spedini (attivi anche per la consegna delle card “We Catania”) e in tutte le rivendite autorizzate. I prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita sono: Curve € 16, Tribuna B € 30, Tribuna A € 45, Tribuna Elite € 75.