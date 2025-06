Catania, l’ormai ex ds Faggiano compra mezza pagina di giornale per salutare la città: «Grazie»

LA CURIOSITÀ

Un commiato non a sorpresa ma che ha suscitato scalpore. Un addio dopo una stagione: ieri il Catania e il diesse Daniele Faggiano lo hanno certificato con un comunicato emesso dalla società rossazzurra. Si chiude il rapporto tra uno dei dirigenti più apprezzati dall’ambiente e dai tifosi e il club di Ross Pelligra.

Faggiano, sentito telefonicamente (ed era anche parecchio emozionato), ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Ma per dire grazie alla città ha deciso di comprare mezza pagina del nostro giornale (oggi in edicola) scrivendo a lettere cubitali: “Grazie popolo catanese”. E, infine: “Nemici mai” con sette punti esclamativi e la sua firma. La foto scelta è quella di un saluto al pubblico del Massimino dopo una vittoria. Faggiano con le mani alzate intento a ringraziare chi lo ha apprezzato.

