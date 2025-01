Catania nelle mani di Farroni: chi è il nuovo portiere rossazzurro

serie C

Il ragazzo ha firmato per una stagione: toccherà a lui sostituire Bethers e Adamonis infortunati

La sessione invernale del calcio mercato si sa, segue dei criteri molto particolari. Il ritmo è incalzante e può succedere di tutto. Pure che un giocatore senza contratto, e dunque costretto ad allenarsi per mesi per conto proprio, venga improvvisamente chiamato da un club a causa di un’emergenza. È il caso di Alessandro Farroni portiere ventisettenne di Spoleto che il 17 dicembre scorso è stato prelevato dal Catania per colmare il vuoto lasciato dai due titolari della porta etnea Bethers e Adamonis, entrambi costretti con gravità diverse al forfait per infortunio.

Contratto fino al 30 giugno 2025

Il Catania, che ha fatto firmare al ragazzo un contratto con scadenza 30 giugno 2025 con opzione per la stagione 2025/2026, in attesa di capire i tempi di recupero dei due infortunati si è messo al sicuro. Farroni che ha scelto il numero 13, ha dovuto fare tutto di fretta. In pochi giorni ha svolto le visite, ha firmato il contratto, e poi subito è andato in campo per gli allenamenti con la squadra. La sosta natalizia lo ha aiutato ad ambientarsi e prendere contatto con il “mondo Catania”, poi qualche giorno fa, in occasione della ripresa degli allenamenti il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Perugia si è subito fatto notare. Toscano a fine allenamento, in partitella lo ha subito schierato con i titolari (quelli con addosso la pettorina, ndc), mandando un messaggio chiaro a tutto l’ambiente: a Benevento a difendere i pali siciliani ci sarà Farroni. E l’ultimo arrivato in casa etnea, sul campo del “Cibalino” è sembrato a suo agio a governare la difesa. Il portiere non ha smesso un attimo di teleguidare i componenti della difesa, chiamandoli per nome o nomignolo. Segno questo di un rapido ambientamento in gruppo.Nato a Spoleto (Perugia) il 20 settembre 1997, l’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile del Perugia, in carriera ha indossato le maglie dell’Alessandria, del Bari, della Vis Pesaro, della Juve Stabia, della Reggina e del Matera. Foligno e L’Aquila, le prime tappe del percorso professionale del portiere umbro.

