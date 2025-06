Catania, Pelligra ai tifosi rossazzurri: «Vi chiedo fiducia, sono qui per portare avanti il progetto»

SERIE C

Le parole del presidente del club etneo in una serata evento con gli sponsor organizzata allo stadio Massimino

Il Catania rilancia. Almeno a sentire le parole pronunciate dal presidente Ross Pelligra che ha incontrato gli sponsor in una serata evento organizzata allo stadio Massimino in orario serale, dunque sotto i riflettori che illuminavano il manto erboso.

L’imprenditore siculo australiano ha salutato gli ospiti con un discorso brevissimo durante il quale ha anche affermato: «Grazie agli sponsor, ai nostri sostenitori, per il supporto che abbiamo avuto in tutta la stagione. Grazie al nostro staff: insieme siamo un grande club. Per me è un onore essere il presidente di questa società ed essere parte della comunità di Catania. Ai tifosi, che hanno sofferto, chiedo di darmi fiducia: sono qui per portare avanti questo progetto, forza Catania».

Pelligra, accompagnato da David Tucker, componente del Consiglio d’Amministrazione, lascerà la città nelle prossime ore e rientrerà presumibilmente quando sarà presentata la squadra, reduce dal ritiro di Norcia, in calendario dal 14 luglio al 3 agosto.