Catania, Pelligra e il sogno (a lungo termine) chiamato Serie A

CALCIO

La grande gioia della dirigenza rossazzurra per la conquista della Coppa Italia di Serie C

Le lacrime in tribuna stampa e in campo. Vincenzo Grella con una ferita al naso procurata dall’esultanza sfrenata. E poi Michele Zeoli portato in trionfo da Rapisarda e Marsura. Ross Pelligra non crede ai suoi occhi, abbraccia i suoi collaboratori, sparisce sotto decine di braccia che lo sommergono. È una gioia troppo grande per la dirigenza rossazzurra, ad un tratto la gara sembrava si fosse messa in salita, invece la forza della squadra ha consentito di arrivare fino in fondo e sollevare la Coppa. È il capitano, il catanese Francesco Rapisarda con gli occhi pieni di lacrime a tenere stretto il trofeo e poi lanciarlo alto, nel cielo dello stadio “Angelo Massimino”.

«Dopo lo svantaggio arrivato quasi subito non abbiamo mollato – ha affermato l’allenatore Michele Zeoli – anche quando abbiamo subito il gol durante la partita ho visto i giocatori con i volti ancora accesi. Dispiace per lo stadio vuoto, mandiamo un grosso abbraccio a tutti quelli che non sono potuti venire. Questa Coppa è per tutti loro».

Tutti protagonisti in una serata speciale. «Sapevo che chiunque sarebbe entrato avrebbe dato tutto per questa maglia – ha aggiunto Zeoli – è un momento bellissimo per me. Chi ha giocato a Catania sa che queste vittorie conquistate in questo stadio hanno un sapore speciale. È qualcosa di indescrivibile».Zeoli che evidenzia l’importanza della rete di Rocco Costantino, eroe di serata. «Costantino si meritava una serata così, ci ha sempre messo tutto – ha dichiarato il tecnico – ha stretto i denti nei momenti di difficoltà e adesso è giusto che si goda insieme alla squadra questa gioia».

L’analisi

L’analisi del match è affidata alle parole di un Michele Zeoli sfinito ma felice. «Per lunghi tratti è stata una gara equilibrata, abbiamo preso gol da calcio d’angolo e lì potevamo crollare, invece è subentrata la forza di un gruppo. Essere rimasti in 10 per il Padova deve essere stato pesante, noi abbiamo deciso di mettere in campo gli uomini per vincerla. Il messaggio era chiaro, tutti i nostri giocatori hanno fatto bene sono fiero di tutti loro. Sono frastornato e emozionato, io devo portare la nave in porto e con questi colori sento grande responsabilità. Dedico la Coppa alla mia compagna, alla mia famiglia».

Zeoli felice si permette una battuta. «Sono stati mesi complicati, sto perdendo anni di vita (e sorride…, ndc)».

Zeoli poi è portato in trionfo dalla squadra. «Non ho parole – ha affermato Rocco Costantino con una voce rotta dall’emozione – ho sofferto tanto in questi mesi, sono sempre stato zitto, ho lavorato tanto e ora mi godo questo trionfo che rimarrà nella storia di questa magnifica società. Questa è la vittoria di tutti. Di Tabbiani, di Lucarelli, dei ragazzi che c’erano prima. Ci tengo a ricordarli tutti, perché è anche grazie a loro se siamo arrivati fin qui». Lucidissimo Costantino che ha voluto ricordare tutti.