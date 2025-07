Catania: per l’attacco c’è Rolfini, per la difesa c’è Pieraccini

serie C

L'attaccante si è svincolato dal Vicenza, per il difensore l'idea è il prestito dal Cesena

Uno dei due centravanti nel mirino del Catania è Alex Rolfini, 28 anni, svincolatosi dal Vicenza dopo aver segnato 8 gol nelle 20 gare disputate nella stagione scorsa.

Rolfini è reduce da un grave infortunio che ne aveva limitato l’utilizzo in avvio del campionato scorso. Adesso avrebbe recuperato il suo stato di forma fisico e potrebbe arrivare a Catania prima della partenza per il ritiro di Norcia (14 luglio-3 agosto).

Rolfini nel 2021-22 aveva segnato 18 reti in C con l’Ancona Matelica. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche il difensore Simone Pieraccini che il Cesena dovrebbe concedere in prestito. In partenza la punta Costantino e il laterale Guglielmotti che stanno per rescindere.

