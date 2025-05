Catania – Pescara ha il sapore della finale anticipata, Toscano non cambia le sue carte

serie C

Domenica alle 20 il primo round del terzo turno dei Play Off

Le ambizioni e il blasone di Catania e Pescara faranno del match di domenica al Massimino (via alle 20) una sorta di finale anticipata dei play off per la Serie B. Gara-1 si giocherà al Massimino che per la terza volta in otto giorni aprirà i battenti con a supporto un pubblico molto oltre le 16-17 mila presenze.

Quale formazione

Il Catania potrebbe schierare gli undici protagonisti del successo sul Potenza. Il tecnico Mimmo Toscano ha dichiarato: «Dobbiamo riportare in campo la stessa determinazione vista contro il Potenza nella sfida di mercoledì scorso». Il Catania bisserà mercoledì allo stadio Adriatico di Pescara, vincere al Massimino sarebbe un passo in avanti importante perché i rossazzurri potrebbero passare almeno con un successo e un pareggio senza perdersi in altri calcoli.

Grella e il futuro

Ieri, in una intervista a Destination Tv (ma registrata qualche giorno fa) il vice presidente Vincenzo Grella è tornato a parlare – come spesso ha fatto – di strutture e del logo da rilevare. «Abbiamo ufficialmente presentato una proposta per il vecchio logo del Catania e sarà incluso in un accordo legato alla vecchia struttura di allenamento – ha fra l’altro detto – che faceva parte della procedura di fallimento, bloccata dai curatori fallimentari, Torre del Grifo. Stiamo cercando il giusto equilibrio per sviluppare un progetto molto grande che includa una struttura di allenamento polivalente. Dobbiamo però essere molto cauti e avere un piano molto efficace per far funzionare le cose».