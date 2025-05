Catania-Pescara, istruzioni per l’uso: tutto quello che c’è da sapere sul play off di domenica

SERIE C

Tra qualche ora sarà aperta la prevendita dei tagliandi, prevista una cornice di pubblico ancora più numerosa

La sfida tra tecnici sarà suggestiva perchè al Massimino, domenica, tornerà da avversario Silvio Baldini, uno degli allenatori che guidò il Catania in Serie A (2008-9) e che adesso vorrebbe pilotare il Pescara verso una Serie B che passa soprattutto dal confronto doppio con i rossazzurri. Catania-Pescara sarà la sfida di cartello del primo turno nazionale dei play off di Serie C. Due club che hanno vissuto nella massima categoria, che si sono sfidati negli anni passati e che tentano di riemergere.

L’andata si giocherà al Massimino, con inizio alle ore 20, che per la terza volta in otto giorni riaprirà i battenti per un confronto delicatissimo, match di ritorno all’Adriatico mercoledì sempre alle ore 20. Il 4-3-3 di Baldini si affida alla prolificità di due attaccanti, Merola e Ferraris, che hanno segnato 10 gol a testa. L’aggressività è uno dei cavalli di battaglia di Baldini, ma il Catania visto nelle ultime due sfide casalinghe, ma anche in campionato, è una squadra in crescita che riesce a gestire le difficoltà e a reagire arrivando al gol perchè Inglese si è confermato uno delle eccellenze dell’intero campionato al di là delle 14 reti messe a segno.

Il successo ottenuto sul Potenza ha dato ulteriore carica alla squadra e all’ambiente tutto. Le parole del tecnico Toscano, alla vigilia del sorteggio, sono state profetiche: “Il Pescara? Il Rimini? Non importa chi incontreremo, mi preoccupo dello stato mentale e fisico della squadra che alleno. Ogni gara la dobbiamo disputare come se non ci fosse un domani, altro che turn-over. E’ una soluzione che non ho mai adottato, dunque andranno in campo i più in forma, i meno stanchi, coloro che possono determinare il risultato. Agiremo come sempre da squadra con i miglioramenti notati, con le lacune da cancellare in poco tempo”.

Il pubblico si mobilita. Tra qualche ora sarà aperta la prevendita dei tagliandi, si passerà dai 15 mila spettatori delle ultime due sfide dei play off a uno stadio molto più affollato anche se il sostegno del pubblico contro Giugliano e Potenza è stato decisivo.

In casa rossazzurra fuori dai giochi l’infortunato Lunetta, è da valurare la condizione del terzino Ierardi che ha concluso stremato la sfida di domenica sera. Toscano parla di “stanchezza”. Se così fosse le possibilità di recupero da qui a domenica esistono in modo concreto.

Chi passa il turno

Il Catania passerebbe il turno se dovesse ottenere una vittoria e un pareggio. Con due pareggi passerebbe il Pescara che andrebbe avanti anche in caso di una vittoria e un ko con lo stesso scarto. In caso di assoluta parità di risultati e di reti andrebbe avanti la testa di serie, dunque il Pescara. Non sono previsti tempi supplementari.