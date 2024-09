Oltre 2.500 biglietti staccati per la gara di sabato. I quasi 13 mila abbonati che continuano a far crescere il numero visto che la campagna tesseramento è stata riaperta. I successi, ma soprattutto la solidità della squadra allenata da Toscano, sono certezza tra i sostenitori del Catania.Dunque la sfida con il Picerno, che ha gli stessi punti dei rossazzurri in cima alla classifica diventa un piccolo grande evento in un sabato sera di gala. Per la Serie C sarà una sfida di cartello, per i tifosi del Massimino un avversario vale l’altro perchè si guarda solo alla realtà Catania.Cifre alla mano potrebbe registrarsi il sold out proprio perchè l’entusiasmo e l’ottimismo che hanno suscitato le prime gare inducono anche gli scettici a rompere gli indugi e a varcare i tornelli. Un’energia che viene trasmessa alla squadra che si allena proprio in vista della gara interna giusto per ripetere l’intensità messa in mostra a Biella contro la Juventus dei giovani talenti.Dal campo arrivano spifferi possibilisti a proposito degli infortunati o degli indisponibili. Toscano potrebbe recuperare Jimenez (assente a Biella per una gastroenterite) e forse anche Verna dopo la botta alle costole. Si attende il report medico ufficiale per capire i progressi di D’Andrea e quelli di Montalto a che punto sono. E anche per sincerarsi delle condizioni di Di Tacchio, uscito anzitempo dal campo per un guaio al flessore.

Di certo l’allenatore non potrà schierare Ierardi, espulso contro la Juve perchè ieri è arrivata la certezza della squalifica per un anno. Al diesse Faggiano è stata comminata una inibizione fino al 17 settembre. Le motivazioni: «per avere, al 42’ minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione». Insomma, il direttore di gara aveva appena annullato il gol di Lunetta regolare e stava cominciando a distribuire cartellini. Il nostro 4 in pagella nell’edizione di domenica scorsa non lo modifichiamo affatto.Si guarda oltre, ovvero alla gara con il Picerno che ha una squadra molto compatta e rodata, gioca sull’entusiasmo del momento e sull’occasione di fare bella figura al Massimino. Figuriamoci se Toscano vuole abbassare la guardia. Non lo farà mai. E sta provando più soluzioni per la sostituzione di Ierardi e per ovviare all’assenza di Di Tacchio. I candidati principali restano Quaini in difesa e De Rose in mediana, ovvero due giocatori affidabili. Di Quaini si sapeva già, su De Rose abbiamo fatto in estate una campagna di propaganda in positivo dopo aver ricevuto da amici e colleghi di Cesena referenze che si basavano non solo sulle prestazioni, ma sulla gestione di un gruppo che il capitano del salto in B aveva portato a termine.Chiunque vada in campo può solo far bene se le indicazioni dell’allenatore e il suo metodo hanno portato il Catania a compattarsi immediatamente. Il sostegno del pubblico sarà un aiuto in più non indifferente. Ecco perchè il pienone al Massimino sarà una piacevole, straordinaria routine.