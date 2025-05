Catania-Potenza, duello di tattica e di nervi con la spinta di un pubblico che in Serie C non ha eguali

PLAYOFF

Torna il confronto delicatissimo con i lucani. Inglese e Caturano: i due centravanti saranno come sempre determinant

Inglese (13 gol) e Caturano (18): centravanti contro. Catania-Potenza dipenderà soprattutto da loro. Non solo, ma la spinta dei numeri 9 durante questa stagione si è rivelata determinante, lo confermano le cifre che sono ancora in fase di evoluzione. Dipenderà da chi andrà avanti, da chi sarà ancora capace di muovere il risultato. Inglese lo ha fatto a Potenza lo scorso 27 aprile: al 92’ di testa ha firmato il gol del 2-1 che ha dato al Catania la conferma di un quinto posto che oggi diventa strategico. I rossazzurri passeranno anche con un pareggio, ma Toscano non è un allenatore che in questo senso fa calcoli. Tutt’altro. Chiede massimo sforzo e successo senza rallentamenti. Anzi la squadra dovrà evitare di abbassarsi com’è accaduto domenica contro il Giugliano.

Caturano dall’8 marzo a oggi ha segnato solo due gol rallentando parzialmente il suo percorso di grande cannoniere: il ruolo rimane inalterato per carità. Tanto è vero che da Potenza ricordano, non a torto, che nel match d’andata giocato al Massimino il 14 dicembre dell’anno scorso fu proprio Caturano a firmare i due gol della vittoria colpendo nel finale un Catania disorientato e in aperta crisi: dal 70’ all’81’ l’attaccante del Potenza scavò il solco determinando il risultato.

Ultratrentenni di successo, Roberto e Salvatore. Il primo gioca innanzitutto per la squadra che poi si fa in quattro per ricambiare e metterlo nelle condizioni di andare in porta. Il secondo è più attaccante puro, ma non è che si senta esente da sacrifici e collaborazione tra reparti…

La partita degli altri venti calciatori schierati in avvio? E quella dei cinque cambi in corsa che possono determinare il punteggio e dunque il passaggio alla fase nazionale degli spareggi? Non sarà la sfida di Lunetta e neanche quella di Gega. Ci saranno in campo Dalmonte o Stoppa sulla trequarti. Oppure tutti e due se Jimenez dovesse essere risparmiato. Toscano gli ha dato ancora tanto credito nonostante le prove non all’altezza di quelle brillanti offerte in precedenza. Capita. Il Potenza, invece, ha già recuperato Felippe a centrocampo (in campionato contro il Catania aveva giocato solo 20 minuti finali) e potrebbe essere davvero colui che detterà i tempi di gioco avversari con cambi di passo e imprevedibilità. Non solo Caturano, dunque, il Potenza ha eccellenze in tutte le zone del campo e il 2-0 nella quasi stracittadina col Picerno, risolta con autorevolezza all’inizio della ripresa, conferma come ci sarà un equilibrio maggiore rispetto al confronto con il Giugliano.

Il centrocampo, altro argomento di discussione non solo a Catania. In rossazzurro domenica Di Tacchio e Quaini non hanno giocato una gara perfetta. Il primo ha lottato ma ha perso due palloni fondamentali, l’altro non ha brillato come in precedenti occasioni. Rispetto alla fase regolare della stagione, il tecnico Toscano ha molte alternative e anche molto valide da sfruttare: Sturaro è uno dei candidati più gettonati della vigilia. Magari entrerà in corsa, magari comincerà la sfida: ma contro il Giugliano ha inciso così come nel finale del confronto giocato proprio a Potenza. Insieme a lui si candidano De Rose e Frisenna, per esempio. Ma non solo. Toscano potrebbe abbassare Jimenez per rendere quasi pari in duello con l’altro distributore di gioco, Felippe del Potenza.

Strategico sarà l’atteggiamento degli esterni di centrocampo: Anastasio a sinistra e Raimo a destra? Attenzione al minutaggio che potrà essere concesso a Guglielmotti in caso di necessità, visto che l’esterno è guarito. Un turn over servirà anche in avanti con Inglese incaricato di dare il massimo almeno per un’ora salvo poi cedere il posto a Montalto o a chi per lui.