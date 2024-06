Catania, preso il portiere lituano Adonis: arriva dalla Lazio

serie C

E' Nazionale: con il Perugia nell'ultima stagione ha collezionato 36 presenze

Il Catania ha acquisito, a titolo definitivo dalla Lazio, il diritto alle prestazioni sportive del portiere Marius Adamonis. Il 27enne giocatore Lituano, che ha debuttato con la sua Nazionale nel 2022, che ha sottoscritto biennale, con un’opzione per la stagione 2026-2027. Il portiere è giunto in Italia nel 2016, completando la sua formazione calcistica nella Primavera della Lazio. In Serie B ha giocato due anni con la Salernitana, contribuendo alla promozione in A della squadra campana nel 2021. In Serie C ha indossato le maglie della Casertana, Catanzaro, Sicula Leonzio e Perugia: con la squadra umbra, nel torneo appena concluso, ha collezionato 36 presenze mantenendo la porta inviolata in 15 occasioni.

