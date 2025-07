Catania, primi gol della stagione nella sfida in famiglia: a segno Jimenez, Stoppa e Cicerelli

Calcio

Prime prove a tutto campo per il Catania, impegnato a Norcia nel ritiro estivo. Il tecnico Mimmo Toscano ha diretto, nel pomeriggio, una partitella reale (la prima dopo nove giorni di allenamenti) permettendo ai suoi giocatori di cominciare a sviluppare schemi utili per le gare ufficiali. A un mese esatto dall’inizio del campionato, dunque, i rossazzurri sono stati divisi in due formazioni. In casacca blu con il tradizionale schema 3-4-2-1: Dini; Ierardi, Pieraccini, Celli; Casasola, Jimenez, Di Tacchio, Donnarumma; Stoppa, Cicerelli; Forte. Dall’altro lato in casacca gialla: Bethers; Silvestri, Di Gennaro, Allegretto; Raimo, Luperini, Chiarella, Bocic; un giovane in prova accanto a D’Andrea con Rolfini punta avanzata.