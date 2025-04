Catania, prove tattiche in vista dei play off: Toscano recupera Guglielmotti

Calcio

Il tecnico verifica in allenamento l'affidabilità del 4-4-2

Nei giorni di pausa forzata (partita di domenica annullata da tempo per l’estromissione del Taranto dal campionato di Serie C) il Catania prepara nuove mosse tattiche per difendere il quinto posto della stagione regolare e soprattutto per ben figurare nei play off.

Il tecnico Toscano sta recuperando il laterale Guglielmotti che ha saltato le ultime sei partite per un problema fisico: “Con il suo rientro saremo al completo finalmente” ha sibilato l’allenatore dopo il successo ottenuto a Cava de’ Tirreni. E in questi giorni la squadra sta provando il 4-4-2 ovvero la modifica al modulo tattico che ha fin qui previsto l’utilizzo di tre difensori. Insomma una rivoluzione in campo che potrebbe essere attuata a tempo pieno o in caso di necessità.