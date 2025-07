Cosa manca al Catania per completare squadra? Ivano Pastore, diesse rossazzurro che vive – come tanti suoi colleghi – con il telefonino alle orecchie in costante contatto con il vice presidente Grella e con il dg Zarbano che riferiscono alla proprietà Pelligra, fa spallucce e ammette: «Io non corro mai, ma a questo punto dopo gli annunci imminenti l’ottanta per cento dell’organico è completo».

Martic per la difesa e Corbari per il centrocampo sono le novità del momento. Mancano solo gli annunci, ma si tratta di due rinforzi importanti che saranno verosimilmente ufficializzati al termine della settimana.

«Avevo seguito Martic a Legnago quando era al servizio del tecnico Donati. Aveva disputato un grande campionato destando ottime impressioni sia da difensore che da centrocampista. Poi era andato all’estero. Quando a gennaio è tornato in Italia, a Lecco, con il ds Minadeo, ho ripreso a osservarlo anche dal vivo. Un calciatore con un discreto bagaglio tecnico».

Entra Martic, va via Silvestri?

«Tommaso è un grande professionista, ma secondo le esigenze di gioco e di organico giusto che trovi una soluzioni che lo metta maggiormente in mostra. Ho parlato con il ragazzo che vale tanto anche come uomo e come professionista. Ero stato io a volerlo in ritiro dopo i mesi di Trieste; ha fatto bene anche qui, ma per caratteristiche dobbiamo fare posto in lista».

In gruppo arriverà anche Corbari.

«È il centrocampista di destra che volevamo prendere. Ha vinto il campionato, bisognava capire cosa cosa volesse fare l’Entella dopo il salto in B».

Questa ipotesi non era mai emersa come rumors di mercato.

«Abbiamo lavorato in silenzio perché la concorrenza diventa importante dopo che un giocatore viene accostato a noi o a qualsiasi altro club».

Avete lavorato per un po’ per portarlo al ritiro di Norcia.

«C’è stata una fase di stallo nella trattativa non tanto con il ragazzo che ha sposato la causa Catania subito, quanto per limare qualche particolare che riguarda l’accordo con il club. Ma nelle prossime ore sarà tutto appianato».

Un catanese ha raggiunto il ritiro.

«Si tratta di Papaserio, classe 2007. Era nelle giovanili del Sassuolo, ci era stato proposto perché non ha rinnovato l’accordo ed è giusto che in questa settimana venga valutato dal nostro tecnico Toscano».

Squadra quasi completa?

«Arriverà un altro centrocampista».

Subito o alla fine del mercato?«Nei tempi adeguati e propizi, si agisce in base a strategie e opportunità per gli innesti che fanno caso al gioco del tecnico. Il mercato è ancora lungo, manca un mese. Siamo quasi al completo così come era stato programmato in società e con lo stesso allenatore che ama lavorare con organici al completo fin dai primi giorni di ritiro».

Martic e Corbari in via di definizione, ma è ormai questione di ufficialità, inoltre sono tanti i nomi che si fanno per l’attacco.

«Vediamo di aggiungere un centrocampista entro la settimana (Vallocchia o, se non si dovesse decidere, si saranno altri nomi, ndr) e poi ci guarderemo attorno».

Intanto Tello ha rescisso.

«Sì, tornerà in Colombia».

Il Foggia ha chiesto Bocic e D’Andrea che però sembra anche nel mirino del Siracusa.

«Vedremo, ci sono ancora tante soluzioni».

A Cicerelli sarà allungato il contratto?

«L’idea è di rinnovare, col ragazzo stiamo cercando di fare quadrare tutto. C’è un dialogo che dovrà arrivare al punto d’incontro valido per le due parti».

I precedenti cinque arrivi sembrano di qualità.

«Casasola, Pieraccini, i due attaccanti Rolfini e Forte, più Donnarumma: tutte operazioni che sono state portate a termine dopo un confronto con club e tecnico».

Pastore opportunamente non si sbilancia ma il suo lavoro procede anche sul fronte uscite: Peralta sembra vicino al Crotone; lasceranno Catania anche De Rose, Montalto e Marsura. Nessuna conferma in merito ad un eventuale scambio D’Ausilio-Jimenez.Il sorteggio delle giornate di campionato: saltiamo la frase “tanto bisogna incontrarle tutte”. Che esordio sarà per il Catania?

«Rappresentiamo una città che ha tradizione e voglia di successi. Dobbiamo indirizzare la stagione nel miglior modo possibile».

Benevento e Salernitana all’andata arriveranno al Massimino e al ritorno sarà trasferta doppia in Campania nel giro di pochi giorni.«Sono particolari comuni a tutti i club. Analizzeremo il percorso per organizzare al meglio la vita del gruppo e le tempistiche per le trasferte».

Le due formazioni della Campania sembrano favorite insieme a chi?

«Il girone C è sempre il più complicato per organizzazione delle squadre, agonismo e ambiente. Con Benevento e Salernitana deve esserci pure il Catania. Aggiungo anche Crotone, un Casarano che ha operato bene sul mercato senza dimenticare L’Audace Cerignola reduce da un’ottima stagione e il Trapani nonostante il -8 di penalità in classifica».