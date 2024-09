Catania, sale già la febbre per la partita col Picerno: riapre la campagna abbonamenti e parte le prevendita

SERIE C

Il terzo turno del campionato di Serie C propone una sfida al vertice

Tutti i pensieri e gli sguardi rivolti al match di sabato: Catania-Picerno, terzo turno del campionato di Serie C, sarà uno scontro d’alta classifica con la squadra allenata da Mimmo Toscano reduce dal successo di Biella sulla Juve dei talenti a coronamento di una prestazione corale che dà compattezza al gruppo e fiducia nella tifoseria.

Sabato sera (20,45) ci sarà lo stadio Massimino stracolmo, roba da pienone annunciato per via dell’entusiasmo che le prestazioni della squadra hanno generato in città. Ci sarà lavoro per lo staff medico che deve monitorare le condizioni di D’Andrea, Popovic e Montalto per l’attacco, di Verna e Di Tacchio per il centrocampo. Toscano non avrà Ierardi dopo l’espulsione di sabato scorso, ma le condizioni di Quaini sono una sicurezza e anche in mediana, se dovesse mancare Di Tacchio, ci sarà De Rose pronto a ripetere la stessa intensa e intelligente prestazione offerta contro i bianconeri.

Grandi manovre

Sarà un lunedì di grandi manovre per i tifosi. In mattinata sarà riaperto il botteghino di piazza Spedini fin dalle 9 (ma anche nel pomeriggio) per la compagna abbonamenti. Dalle 16 in poi partirà la prevendita per la sfida con il Picerno. Anche la presenza di Ross Pelligra, che ha assistito pure alla gara in Piemonte ha riportato serenità nell’ambiente. Il patron ha anche ringraziato i tifosi arrivati dalle regioni settentrionali vivendo finalmente un momento appagante al fianco della squadra del cuore. Insomma si prepara una settimana di alta tensione agonistica e di fiducia. Proprio come la gente sperava.