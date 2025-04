Catania, sale la febbre playoff: contro il Giugliano sarà sold out, fischio d’inizio domenica alle 20

SERIE C

Sold out. Non è difficile immaginare: il Catania domenica comincerà i play off ricevendo il Giugliano (fischio d’inizio alle ore 20) e il pubblico del Massimino è pronto a riempire tutti i settori per spingere la squadra oltre il primo turno. Agli uomini di Toscano basterebbe anche un pareggio per andare oltre e rinnovare l’appuntamento con i propri tifosi mercoledì 7. Si giocherebbe ancora a Catania, probabilmente contro il Benevento o la Juventus Ng. Un programma fitto e molto invitante per l’intera città.

I rossazzurri hanno confermato il quinto posto alla fine della stagione regolare violando il campo del Potenza in quella che è stata realmente una sorta di anteprima degli spareggi, visto che era in palio una posizione vantaggiosa per la seconda parte della stagione.