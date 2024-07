Catania, secondo test ad Assisi: 1 a 0 al Montegranaro (a segno Luperini)

Serie C

Allenamento congiunto dei rossazzurri con una formazione di Eccellenza

Catania in campo, oggi, per il secondo allenamento congiunto del pre-campionato.Per il test con il Montegranaro, undici marchigiano impegnato nel campionato regionale di Eccellenza, presenti circa 400 spettatori al “Degli Ulivi – Boccacci”.Al termine dei 70 minuti di gioco suddivisi in due tempi da 35’, la formazione guidata da Mimmo Toscano si è imposta per una rete a zero: in avvio, punizione di Anastasio da sinistra e inserimento vincente sotto porta di Luperini.