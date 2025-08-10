Catania, sei gol a La Valletta davanti a pochi intimi: ma c’è anche il nuovo mister assist D’Ausilio

serie C

Presentazione all'americana per la squadra rossazzurra, ma c'è da riconquistare il pubblico

La partita è a senso unico, ma a Catania – La Valletta assistono meno di 3.500 persone. Il 6-0 è frutto delle reti di Di Gennaro, Quaini (tutti e due sugli sviluppi di calci d’angolo) nella ripresa di Donnarumma (dopo un tiro di Forte respinto dal portiere) e di Cicerelli che firma il suo recentissimo rinnovo di contratto. Nel finale gloria per il nuovo entrato D’Andrea e per Lunetta che colpisce in acrobazia.

Una sera di emozioni e di sorprese per chi è tornato al Massimino dopo i play off della stagione scorsa. La squadra è stata presentata all’americana, con i giocatori chiamati uno per uno del presentatore Danilo Pasqualino. A sorpresa, dopo che tutti i rossazzurri erano entrati in campo ha fatto capolino sul terreno di gioco il trequartista Michele D’Ausilio, annunciato pochi istanti prima. Prestito con diritto di riscatto dall’Avellino, mister 14 assist (tanti ne ha realizzati l’anno passato in occasione del salto in B degli irpini) ha raccolto il primo boato del pubblico.