Catania, serve una scossa: per invertire la rotta c’è da battere la capolista

Calcio

Chi gioca in attacco? Dovrebbe cominciare D’Andrea, con Stoppa pronto a subentrare. Possibile impiego anche per Inglese e Montalto

Arrestare la corsa della capolista, tornare alla vittoria e cancellare il ricordo delle ultime tre partite. L’obiettivo del Catania è chiaro a tutti. Stasera si ritornerà a giocare al “Massimino” (ore 20,45) dopo appena tre giorni. Arriva la capolista Monopoli e servirà una prestazione simile a quella sfoderata contro il Benevento.

Contro Picerno, Giugliano e Cerignola qualcosa non è andato per il verso giusto, ma adesso Mimmo Toscano sa che servirà un altro Catania per smuovere una classifica che si sta facendo pigra.Considerata l’importanza dell’incontro servirà una prestazione di altissimo livello, e una condotta di gara che non tenga conto solo di 45’, ma che spinga i giocatori etnei a dare il massimo fino al 90’.Fin qui è mancata la continuità di risultati, frutto di prestazioni incomplete. Come ha spiegato ieri Toscano in sala stampa bisogna mantenere la concentrazione per l’intera gara e non solo per un tempo. Per fare questo l’allenatore etneo manderà in campo i migliori 11. Quelli che al momento gli garantiscono tenuta fisica e mentale. In porta ci sarà Adamonis, visto che Bethers si è fermato per infortunio. Nel reparto arretrato, senza Ierardi, Toscano chiederà a Di Gennaro, Castellini e Anastasio di bloccare le bocche da fuoco del Monopoli. Ci sarà probabilmente spazio anche per Celli, forse da esterno di centrocampo, con Guglielmotti recuperato dall’altra parte. In mezzo i dubbi sono tanti. Mancano Di Tacchio, De Rose e Sturaro. Crediamo possa esserci Quaini, anche se contro il Cerignola anche lui ha faticato. Al suo fianco uno tra Verna e Carpani. In avanti Toscano riproporrà D’Andrea (prima foto in alto) e darà ancora minuti a Stoppa (nella foto accanto) che è sembrato frizzante mercoledì sera.