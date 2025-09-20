Serie C
Catania-Sorrento, i rossazzurri non si rilanciano: arriva il primo pari stagionale
I rossazzurri rallentano la corsa alla vetta della classifica con un solo punto nelle ultime due gare di campionato
I rossazzurri in campo al Massimino per la quinta giornata del campionato di Lega Pro, girone C.
90’+7′- Non c’è nulla da ripetere, la gara finisce 0-0. Qualche fischio dagli spalti, Catania che rallenta la sua corsa con un punto nelle ultime due giornate.
90′-4- Calcio di punizione pericoloso su cui va D’Ursi, respinto dalla barriera. Poi l’arbitro va al Video Support come da richiesta del Sorrento.
90’+3- Quaini non riesce a tenere basso il pallone, occasione Catania.
90’+2- Santini pericolo per il Sorrento, palla fuori di poco.
90′- L’arbitro assegna quattro minuti di recupero.
88′- Doppio cambio Sorrento: fuori Cangianiello per Crecco, fuori Colombrini e dentro Santini.
84′- Ierardi tira alto dal limite dell’area.
83′- Occasione da rete per Lunetta che si gira in area ma il suo tiro viene smorzato dai difensori avversari.
82′- Ammonito Colombini.
81′- Nel Catania entra Raimo al posto di Casasola.
79′- Stavolta è pericoloso il Sorrento con Solcia dall’area piccola con il pallone sopra la traversa.
77′- Il Catania sostituisce Forte, al suo posto Stoppa.
76′- Ammonito Cicerelli.
75′- Qualche minuto, adesso, con i campani in proiezione offensiva ma senza mai creare reali pericoli.
70′- Squillo del Sorrento con Matera ma non c’è alcun pericolo per il Catania.
69′- Cinque minuti di dominio degli uomini di Toscano ma la gara ancora non si sblocca.
64′- Cicerelli tira ma il suo pallone si infrange sulla barriera ma Catamia rimane in attacco con un nuovo corner: spunta Lunetta ma il suo colpo di testa finisce largo.
63′- Doppio cambio Sorrento: esce Sabbatani per Plescia, entra Matera per Franco.
62′- Ammonito Solcia, punizione dal limite dell’aerea per i rossazzurri.
61′- Cicerelli incrocia con il destro ma non va, palla a fondo campo.
58′- Punizione per il Catania: Cicerelli la mette in area ma il colpo di testa di Corbari finisce fuori.
56′- Il Catania sostituisce Di Tacchio per Corbari, dentro anche Lunetta ed esce dal campo Jiménez.
50′- Ierardi tira da oltre 25 metri, palla che si spegne sul fondo.
48′- Cicerelli crossa in area e ottiene un corner: dagli sviluppi successivi è brava la difesa del Sorrento a spazzare.
45’+5- Dopo cinque minuti di recupero finisce il primo tempo a reti inviolate.
45+1′- Arbitro chiamato nuovamente al Foorball Video Support per un semplice calcio di punizione richiesto dal Sorrento a centrocampo.
45′- Dini para il calcio di rigore a D’Ursi! Splendido intervento del portiere rossazzurro.
42′- L’arbitro rivede l’azione al Football Video Support e conferma il rigore per il Sorrento.
41′- Calcio di rigore per il Sorrento: Dini ammonito per atterramento in aerea dell’avversario.
36′- Punizione per il Catania dalla tre quarti: Cicerelli la calcia alta sopra la traversa.
34′- Sorrento che prova una sortita offensiva ma senza esito.
29′- Cross di Casasola in area ma Forte non ci arriva, pallone che si spegne sul fondo.
23′- Corner per il Catania, grande sforbiciata di Di Tacchio, un altro calcio d’angolo ma in questo caso nulla di fatto.
21′- Il Sorrento sostiuisce Carrillo, infortunato, al suo posto entra Solcia.
20′- Catania che si fa vedere in avanti con un calcio di punizione dentro l’aerea ma poi il pallone si spegne sul fondo.
15′- Dopo un quarto d’ora dall’inizio del match, gara ancora priva di emozioni, ritmo basso con le formazioni molto attente in fase di impostazione.
9′- Di Tacchio ha creato un serio pericolo intercettando il rinvio del portiere del Sorrento ma la palla si spegne sul fondo.
6′- Cross in area di rigore di Cicerelli, spazza via la difesa dei campani.
3′- Primissimi minuti come “fase di studio” tra le due squadre, il Sorrento si affaccia in avanti ma senza creare pericoli.
Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Celli; Jiménez, Cicerelli; Forte. Allenatore: Toscano
A disposizione: Bethers; Allegretto; Raimo, Corbari, Forti, Donnarumma; Stoppa, Quiroz, Lunetta.
Sorrento (3-5-2): Harrasser; Piras, Fusco, D’Ursi; Cuccurullo, Franco, Cangianiello, Di Somma Carillo; Colombini, Sabbatani. All. Mirko Conte
A disposizione: D'Aniello, Crecco, Solcia, Shaw, Esposito, Potenza, Matera, Riccardi, Vilardi, Tonni, Santini, Plescia, Russo.