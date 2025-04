Catania, testa già al Potenza: è un spareggio per un “posto al sole” nel play off

SERIE C

Etnei e potentini (con il Benevento) possono ancora ambire al 5° posto. Il tecnico Toscano recupera quasi tutti, soprattutto il bomber Inglese

Qualche ora di riposo e il Catania sarà in campo per preparare lo spareggio per il quinto posto. Sabato a Potenza si scontreranno i due club che, insieme al Benevento, possono ancora ambire a occupare, nella griglia play off per il salto in serie B, un posto privilegiato che consente la disputa del primo turno in casa e la qualificazione al successivo anche con un risicato pareggio.

Al di là dei calcoli prossimi venturi, quanto meno il Catania arriverà alla trasferta potentina con il vantaggio di avere recuperato tutti (o quasi tutti) gli infortunati. L’ultimo a rientrate sarà Guglielmotti che si sta allenando dopo aver saltato le ultime sette gare per infortunio.

Il tecnico Toscano ritrova, soprattutto, Inglese in attacco. Il suo impiego a Cava da titolare è stato per il centravanti un segnale chiaro di ritrovata condizione fisica.

Il turno di campionato di ieri ha registrato, un po’ a sorpresa, le sconfitte di Benevento (con il Trapani in casa) e del Potenza beffato dal Latina a un minuto dalla fine grazie a un gol dell’ex rossazzurro Bocic (in realtà è ancora di proprietà del Catania che lo ha dato in prestito ai laziali): un tiro a giro scagliato dalla trequarti che è diventato virale per la spettacolarità. Bocic non aveva mai segnato, nelle ultime due gare ha fatto centro e il Latina si è salvato battendo le lucane Picerno e Potenza.