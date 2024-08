Catania, torna il sereno in casa rossazzurra: 4 gol nella partitella al Massimino, continua la corsa agli abbonamenti

CALCIO

Il club etneo martedì comincerà la settimana di avvicinamento al match interno con il Crotone, prima sfida della Coppa §Italia di Serie C

Prove tecniche con vista sulla Coppa Italia. Il Catania martedì comincerà la settimana di avvicinamento al match interno con il Crotone, prima sfida della Coppa di C, soprattutto prima gara che verrà disputata allo stadio Massimino. Dopo il pagamento della somma a garanzia della fideiussione effettuata dal presidente Ross Pelligra, la vita in casa rossazzurra continua con serenità. Il tecnico Toscano ha diretto in mattinata una partitella in famiglia per rinnovare l’attenzione sul miglioramento degli schemi da proporre nelle sfide ufficiali. Il 2-2, interessante solo per curiosità e statistiche, è stato frutto dei gol di Luperini e di Di Gennaro per i “gialli”, da Tello su rigore e De Luca per i ragazzi in casacca blu. Due giorni di riposo, martedì la ripresa degli allenamenti.

Le tessere

I tifosi continuano ad abbonarsi e la cifra, non ancora ufficiale, sta lievitando a quota diecimila tessere, a conferma che l’affetto e l’attaccamento ai colori rossazzurri non si è mai arrestato, neanche durante i giorni di grande tensione per i rischi che il club ha corso. Poi Pelligra ha sanato ogni cosa, rilanciando le ambizioni e le quotazioni della squadra che il 24 sarà in campo per la prima di campionato.