Catania, tornato in città il tecnico Toscano. Torre del Grifo: il club ha versato la cauzione

calcio

Nel pomeriggio arriverà il difensore Tiago Casasola.

Il tecnico Mimmo Toscano prima dell’ora di pranzo è tornato a Catania e si è subito diretto in sede – allo stadio Massimino – per incontrare il vice presidente Vincenzo Grella e i dirigenti rossazzurri. In queste ore la società sta pianificando i particolari per avviare il ritiro che si terrà a Norcia da lunedì prossimo. Nel pomeriggio arriverà in città il difensore Tiago Casasola. L’argentino che può giocare in difesa o a centrocampo si sottoporrà alle visite mediche, poi firmerà un contratto pluriennale. Casasola sarà il primo annuncio ufficiale dopo che il ds Ivano Pastore lo ha soffiato alla Salernitana con una mossa a sorpresa, visto che il classe 1995 ieri l’altro avrebbe dovuto sostenere le visite a Salerno. In mattinata, inoltre, il Catania ha versato il 15 per cento di cauzione (600 mila euro) della cifra totale dell’offerta formulata a metà maggio per concorrere per l’acquisto di Torre del Grifo Village.

