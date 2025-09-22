Catania, Toscano squalificato: salterà le trasferte di Trapani e Cerignola

serie C

Le decisioni del giudice sportivo

Sarà il vice allenatore Michele Napoli a dirigere dalla panchina il match del Catania a Trapani, mercoledì. Il tecnico Domenico Toscano è stato squalificato per due turni perché al 51’ del secondo tempo del confronto tra i rossazzurri e il Sorrento ha lasciato la propria area di competenza entrando in quella dei revisori FVS protestando in modo energico. Toscano era stato espulso dall’arbitro, salterà Trapani e anche la trasferta di Cerignola in programma domenica.

