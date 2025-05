Catania, via alla prevendita per il secondo turno dei playoff: la gara contro il Potenza mercoledì alle 20

SERIE C

Il tecnico rossazzurro dovrà valutare le condizioni fisiche di Lunetta, uscito anzitempo durante il confronto con il Giugliano

Stesso stadio, medesimo orario. Dopo il successo sul Giugliano, il Catania tornerà in campo mercoledì alle 20 per sfidare il Potenza nel secondo turno dei play off per il salto in Serie B. Ai rossazzurri, come da regolamento, basterà anche pareggiare per approdare alla fase nazionale che avrà inizio domenica 11 maggio.

Il Potenza è stato anche l’ultimo avversario affrontato dalla squadra di Toscano nella stagione regolare. Il 2-1 ottenuto in Lucania ha consentito a Di Tacchio e compagni di conservare il quinto posto e, dunque, affrontare i primi turni tra le mura amiche con il beneficio di due risultati utili su tre per andare oltre.