Caturano dal Potenza al Catania: l’attaccante firma per tre anni

Acquisizioni

La società Potenza Calcio ha reso noto di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Salvatore Caturano alla società Catania FC, che a sua volta ufficializza l’acquisizione precisando che il calciatore ha sottoscritto un contratto triennale legandosi al club rossazzurro fino al 30 giugno 2028.

Nei giorni precedenti il club etneo ha manifestato interesse per il calciatore. Tale interessamento si è concretizzato in una proposta formale per l’acquisizione delle prestazioni sportive dello stesso. Determinante, ai fini della scelta, è stata la volontà del giocatore che ha espresso il desiderio di intraprendere questa nuova avventura professionale. Pertanto, preso atto della scelta del calciatore, il club ha acconsentito al suo trasferimento.