CC Ortigia, dal Canada ecco Aleksa Gardijan

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 annuncia una nuova importante ufficialità in vista della stagione 2025/2026: si è unito al team biancoverde il difensore canadese Aleksa Gardijan, atleta di spicco nel panorama internazionale della pallanuoto. Dopo aver militato in Australia con i Fremantle Mariners, Gardijan porta con sé un’esperienza maturata in campionati di alto livello e sulle scene internazionali.

Classe 1997, con un fisico imponente – 187 cm di altezza per 105 kg di peso – Aleksa è conosciuto per la sua forza fisica e per una grande versatilità in difesa. È un protagonista nelle file della nazionale canadese, con numerose presenze e successi importanti a livello giovanile e senior. Tra questi spiccano l’oro e il bronzo ai Giochi Panamericani giovanili (2016 e 2013) e l’argento ai Giochi Panamericani senior del 2019. Non mancano all’attivo anche partecipazioni a competizioni di prestigio come le Super Finals della World League a Belgrado 2019 e Strasburgo 2022, oltre al mondiale di Fukuoka 2023.

Dal 2018 al 2023 Gardijan ha giocato in Grecia, vestendo le calottine del G.S. Peristeri e successivamente dell’Athletic Nautical Club di Glyfada, dimostrando nelle massime serie europee la sua affidabilità e il suo talento in difesa. La sua ultima esperienza continentale lo ha visto protagonista nel campionato australiano con i Western Australia Torpedoes e con i Fremantle Mariners nella stagione più recente.

Il giovane difensore si è dichiarato entusiasta del nuovo capitolo della sua carriera: «Sono onorato ed entusiasta di poter giocare per il Circolo Canottieri Ortigia, un club nel quale hanno giocato tante leggende della pallanuoto. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e i tifosi biancoverdi. Sono certo che insieme possiamo fare grandi cose in questa stagione!»