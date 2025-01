Cdm: 1/a prova Kitzbuehel a Monney con Innerhofer terzo

agenzia

Discesa: bene lo svizzero, Casse e Paris 15mi ex aequo

KITZBUEHEL, 21 GEN – Il giovane talento svizzero Alexis Monney ha realizzato il miglior tempo nella prima prova in vista della discesa di sabato prossimo sulla famosa Streif di Kitzbuehel e che venerdì sarà preceduta da un superG, mentre domenica sarà seguita da uno speciale. Secondo tempo per l’austriaco Stefan Babinsky, mentre il terzo tempo é andato al veterano azzurro Christof Innerhofer. Piu indietro – in una prima prova solitamente usata come presa di contatto con la pista ed il suo fondo – Mattia Casse e Dominik Paris, ex aequo in 15/a posizione. Domani seconda ed ultima prova.

