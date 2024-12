Cdm biathlon: ad Annecy vincono Boe e Preuss, Wierer si difende

agenzia

Gare a inseguimento l'azzurra chiude nona, Giacomel undicesimo

ROMA, 21 DIC – Johannes Boe, dopo il secondo posto nella sprint di giovedì, ha vinto la prova di inseguimento di Annecy-Le Grand Bornard, tappa della coppa del mondo di biathlon. Con un solo errore, il norvegese ha battuto i francesi Eric Perrot ed Emilien Jacquelin. Tanti errori, cinque, per Tommaso Giacomel, costretto ad una gara di rincorsa. Il trentino alla fine si è classificato undicesimo, con Lukas Hofer ventesimo. Fuori dalla zona punti Didier Bionaz e Daniele Cappellari. Nell’inseguimento femminile, successo della tedesca Franziska Preuss davanti alla francese Julia Simon e alla connazionale Vanessa Voigt. Buona prestazione per Dorothea Wierer: l’azzurra, partita con il pettorale numero 20, è risalita fino al nono posto, con un errore. Hanna Auchentaller, invece, dopo il nono posto di ieri, ha commesso due errori nel finale, scivolando al 27/o posto, appena davanti a Samuela Comola. Per la mass start di domani che chiude il programma francese sono tre le azzurre presenti: Wierer, Auchentaller e Comola, con Hofer e Giacomel in gara fra gli uomini.

