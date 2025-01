Cdm: Crawford vince libera sulla Streif, azzurri indietro

agenzia

Miglior italiano Dominik Paris, dodicesimo

KITZBÜHEL, 25 GEN – Il canadese James Crawford – 27 anni, quattro podi e mai una vittoria in coppa, ma l’oro iridato di Courchevel 2023 – ha vinto a sorpresa la leggendaria discesa sulla Streif di Kitzbuhel. Dietro di lui lo svizzero di 25 anni Alexis Monney – vincitore per la prima volta sulla Stelvio di Bormio a fine dicembre – e terzo l’altro canadese Cameron Alexander. In una gara al di sotto delle aspettative e delle glorie del passato, miglior azzurro é stato Dominik Paris – che a Kitzbuehel ha vinto tre discese ed un superG – con il 12/o posto. Dietro di lui Florian Schieder – che sulla Streif ha ottenuto in carriera due secondi posti – 14/o, Mattia Casse 19/o e Christof Innerhofer 21/o. Domani a Kitzbuehel tocca allo slalom speciale.

