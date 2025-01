Cdm: domani il gigante a Plan De Corones, ecco le azzurre

agenzia

La squadra italiana guidata da Federica Brignone

PLAN DE CORONES (BOLZANO), 20 GEN – Dopo il doppio impegno con la velocità di Cortina, la coppa del mondo donne domani è impegnata nel gigante di Plan de Corones. La squadra azzurra, che sulla pista Erta ha conquistato un successo con Federica Brignone e altri cinque terzi posti (due sempre con Brignone e tre con Marta Bassino), si affida così soprattutto alla leader della classifica generale e schiera complessivamente 11 iscritte con il previsto ritorno in questa disciplina pure di Sofia Goggi. Oltre a Brignone e Goggia in pista ci saranno così Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Giorgia Collomb, Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e le esordienti Carole Agnelli e Alessia Guerinoni che si sono messe recentemente in luce in Coppa Europa.

