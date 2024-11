Cdm donne: Lucrezia Lorenzi in slalom Levi, Matilde nel cuore

agenzia

La piemontese: 'sto trovando le forze, non potevo deluderla'

LEVI, 15 NOV – La coppa del mondo di sci riparte domani a Levi, in Finlandia, oltre il circolo polare artico, con lo slalom speciale donne, il primo evento dopo la tragica morte di Matilde Lorenzi per una caduta durante un allenamento in Val Senales. Tra le azzurre in gara ci sarà anche Lucrezia Lorenzi, sorella maggiore di Matilde, la giovane promessa dello sci azzurro morta dopo una caduta in allenamento. “Non potevo assolutamente deluderla, sto trovando le forze e le energie necessarie – ha detto commossa la 26enne slalomista piemontese -. In pista non sarò mai sola e porto sempre con me nel cuore Matilde. Non è un momento facile ma anche domani ci metterò tutta me stessa”. La squadra tricolore sarà composta inoltre da Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Giorgia Collomb e Vera Tschurtschenthaler.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA