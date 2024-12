Cdm, francese Noël salta lo slalom della Val d’Isere

agenzia

Ancora dolorante per la caduta di ieri in gigante

VAL D’ISERE, 15 DIC – Il campione olimpico francese Clément Noël, vittima di una grave caduta ieri, durante il gigante di Val d’Isère, ha rinunciato a partire oggi nello slalom, dove puntava alla terza vittoria consecutiva tra i pali. “Sono andato a provare a sciare nel percorso di riscaldamento e ho visto che era impossibile – ha spiegato – Non posso fare pressione. Mi fa davvero male quando faccio pressione sulla gamba, quindi non aveva senso correre rischi inutili. Preferisco dare priorità al riposo, saltare una gara per tornare in Alta Badia”, dove il 23 dicembre si svolgerà il prossimo slalom della stagione di Coppa del Mondo, ha aggiunto Noël.

